Vuoi morire? il video del 23enne ucciso dal carabiniere a Villa Verucchio dopo l'aggressione ai passanti

Una notte tragica che ha sconvolto Villa Verucchio, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Muhammad Abdallaha Sitta, solo 23 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche, riprese che raccontano un'umanitĂ spezzata e il fragile confine tra ordine e caos. La vicenda solleva profonde domande sulla gestione della crisi e sulla sicurezza pubblica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

I drammatica momenti, ripresi in un video, della tragedia di Villa Verucchio a Capodanno quando il 23enne Muhammad Abdallaha Sitta fu ucciso dal maresciallo Luciano Masini dopo una folle notte in cui il giovane aveva accoltellato passanti a caso in strada nel comune in provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

