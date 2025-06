Von der Leyen difende la scelta di scavalcare il Parlamento Ue sul riarmo | Giustificato da sfide urgenti ed esistenziali

In un contesto di tensioni crescenti e minacce globali, Ursula von der Leyen difende con fermezza la decisione di bypassare il Parlamento europeo sul programma di prestiti da 150 miliardi di euro per l'acquisto congiunto di armi. Una scelta, secondo lei, pienamente giustificata da una risposta eccezionale a sfide urgenti ed esistenziali. Ma questa decisione solleva ancora interrogativi sulla trasparenza e il ruolo delle istituzioni comunitarie in momenti di crisi.

Scavalcare il Parlamento europeo impedendogli di esprimersi sul programma di prestiti da 150 miliard i per incentivare l’acquisto congiunto di armi? “Pienamente giustificato ” perchĂ© occorre “una risposta eccezionale e temporanea a una sfida urgente ed esistenziale “. Ursula von der Leyen si difende così dalle contestazioni arrivate dalla presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola che il mese scorso ha minacciato azioni legali contro la Commissione europea per aver attivato la clausola di emergenza prevista nel trattato sul Funzionamento dell’Ue in modo da bypassare il voto dell’Eurocamera sul programma Safety actions for Europe (Safe). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen difende la scelta di scavalcare il Parlamento Ue sul riarmo: “Giustificato da sfide urgenti ed esistenziali”

