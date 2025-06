Vomero protesta in strada contro l’invasione di dehors | Isole pedonali nel caos

Nel cuore del Vomero, la piazza si trasforma in un palcoscenico di protesta contro l'invasione dei dehors e la perdita di identità delle isole pedonali. Gli attivisti di No Box – Diritto alla Città hanno scelto uno speaker’s corner tra via Scarlatti e via Luca Giordano per denunciare il consumo di suolo e rivendicare uno spazio più autentico e vivibile. È tempo di ascoltare le voci che chiedono rispetto e cambiamento.

Tempo di lettura: 2 minuti A microfono aperto, a beneficio dei passanti, in “quest’isola pedonale che di pedonale ha molto poco”. In strada sono scesi gli attivisti della rete sociale No Box – Diritto alla Città. Ai cittadini hanno offerto uno speaker’s corner, tra via Scarlatti e via Luca Giordano, le due aree pedonali al Vomero. Un modo di protestare contro consumo di suolo e invasione dei dehors. “Abbiamo aperto una vertenza Vomero con il Comune di Napoli” spiega Franco Di Mauro. Nel mirino c’è il caos mobilità. Le zone pedonali sono divenute percorsi a ostacoli. “Gazebo smisurati – accusa Di Mauro – hanno preso spazi enormi, con tavolini e sedie anche al di fuori dei loro spazi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vomero, protesta in strada contro l’invasione di dehors: “Isole pedonali nel caos”

In questa notizia si parla di: strada - vomero - protesta - invasione

In via Scarlatti al Vomero si crea un avvallamento: strada transennata - In via Scarlatti al Vomero si è formato un avvallamento, con strada transennata nella parte alta vicino a piazza Vanvitelli.

Quartiere invaso da scarafaggi volanti. Protesta a Poggioreale: Deblattizzazione solo a settembre; Proteste di manifestanti Pro Palestina al Giro d'Italia: due attivisti invadono la strada a Napoli.

Nuovo crollo in strada al Vomero, torna la paura voragine: sprofondamento in via Kerbaker - Nuovo crollo in strada al Vomero: uno sprofondamento con l'apertura di una buca si è verificato, giovedì 29 febbraio 2024, in via Kerbaker, trafficata strada del quartiere collinare poco ... Lo riporta fanpage.it

Vomero, panchine salve: la municipalità dice no ad altri tavolini in strada - Il Vomero, come rivela Armato, non era stato inserito nel piano. Come scrive napoli.repubblica.it