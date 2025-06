Vomero bus turistico resta bloccato a Piazza degli Artisti | Segnaletica sbagliata

Un episodio che desta preoccupazione nella movimentata Piazza degli Artisti, dove un autobus turistico si è ritrovato intrappolato a causa di una segnaletica erronea. La scena, immortalata e denunciata dai consiglieri Rino Nasti e Luca Bonetti, mette in luce l’urgenza di rivedere il piano viabilità per evitare simili disagi in futuro. La questione solleva interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture cittadine, richiedendo interventi immediati e concreti. Continua a leggere.

