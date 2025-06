Volo choc agli Archi precipita dal quarto piano | il 48enne muore in strada

Una giornata di ordinaria routine si è trasformata in una tragedia nel quartiere degli Archi ad Ancona, quando un uomo di 48 anni ha scelto di precipitare dal quarto piano, lasciando tutti sgomenti. Un gesto che ha scosso la comunità e sollevato molte domande sul suo stato d'animo. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa dolorosa decisione.

Ancona, 18 giugno 2025 – Precipita dal quarto piano sulla corsia riservata agli autobus. E’ morto così, ieri mattina, un uomo di 48 anni, originario della Campania ma residente agli Archi, in via Marconi, in una delle palazzine da cui si è buttato di sotto. Un gesto volontario il suo che ha scioccato il quartiere e tutte le persone che si sono trovate a passare in zona per raggiungere il posto di lavoro. Il dramma si è consumato poco dopo le 8.30, davanti al ristorante “Sot’aj archi”, lungo la corsia in direzione del centro città. Il 48enne ha aperto una finestra e si è lasciato cadere nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it