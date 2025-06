Volo charter il 22 06 dall' Egitto per italiani da Israele

In un gesto di solidarietà e attenzione verso i nostri connazionali all’estero, la Farnesina ha organizzato un volo charter il 22 giugno da Sharm el Sheikh a Verona, per facilitare il rientro in Italia dagli sfortunati eventi in Israele. Questa iniziativa, riservata ai cittadini italiani e ai loro familiari con passaporto europeo, dimostra ancora una volta l’impegno delle istituzioni italiane nel tutelare i propri cittadini ovunque si trovino. La solidarietà è il nostro valore più forte.

Per agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Israele, l' Unità di Crisi della Farnesina sta coordinando l'organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno, con arrivo previsto a Verona. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che il volo è riservato ai cittadini italiani e ai loro familiari in possesso di passaporto italiano o di altro Paese Ue. L'iniziativa ha natura di facilitazione e prevede il trasferimento da Tel Aviv o Gerusalemme a Sharm el Sheikh, seguito dal volo per l'Italia. E' previsto un contributo economico complessivo di 500 euro per adulto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Volo charter il 22/06 dall'Egitto per italiani da Israele

In questa notizia si parla di: volo - charter - egitto - italiani

