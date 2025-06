Volley femminile l’Italia batte la Thailandia in tre set e firma la sesta vittoria consecutiva in Nations League

Con una grinta impeccabile e un gioco impeccabile, l’Italia di volley femminile continua a scrivere pagine di successo nella Nations League 2025. Con la sesta vittoria consecutiva, le azzurre consolidano la vetta della classifica, dimostrando una determinazione che lascia il segno. La partita contro la Thailandia è stata un vero spettacolo di tecnica e cuore: e questa squadra sembra non voler fermarsi qui...

Sesta vittoria consecutiva per l'Italia nella Nations League 2025 di volley femminile: nel secondo match alla Kai Tak Arena di Hong Kong le azzurre superano la Thailandia con un bel 3-0 (25-19, 25-20, 25-18) e restano in vetta alla graduatoria da imbattute. Nel primo set la Thailandia resta in vantaggio nelle primissime fasi, trovando anche un break sul 3-5, ma l'Italia firma il sorpasso con tre punti consecutivi dal 5-6 all'8-6, per non farsi riprendere più. Le azzurre toccano il +3 sull'11-8, poi con un altro parziale di 4-0 scappano definitivamente sul 15-9. Le asiatiche tornano a -3, ma poi l'Italia alza ancora i giri del motore toccando il +7 sul 21-14.