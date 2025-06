Volley Eze | Usati schemi inconsueti Malual | Avere impatto è bellissimo

Nel cuore della Nations League, il volley femminile italiano sorprende con schemi inusuali e un impatto decisivo. Chidera Eze e Adhu Malual, subentrate con maestria, hanno dato nuova linfa alle azzurre, contribuendo al sesto successo consecutivo. La loro freschezza e strategia hanno fatto la differenza, portando l’Italia a conquistare un risultato straordinario. Le campionesse Olimpiche continuano a lasciare il segno, dimostrando che l’innovazione può sprigionare potenzialità inaspettate.

La palleggiatrice Chidera Eze e l’opposto Adhu Malual sono subentrate nel corso della partita tra Italia e Thailandia, fornendo un contributo importante al successo delle azzurre nella Nations League di volley femminile. La regista è subentrata a Carlotta Cambi e la bomber ha rilevato Paola Egonu, entrambe sono riuscite a distinguersi e le Campionesse Olimpiche hanno festeggiato il sesto successo consecutivo. Le azzurre hanno fatto un punto della situazione attraverso i canali federali. Chidera Eze: “Abbiamo giocato una bella partita e contro la Thailandia non è affatto semplice,  perchĂ© abbiamo usato degli schemi non consueti per adattarci al loro gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Eze: “Usati schemi inconsueti”. Malual: “Avere impatto è bellissimo”

In questa notizia si parla di: volley - malual - usati - schemi

LIVE Italia-Turchia 3-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: vittoria del cuore per le azzurre! Nervini e Malual decisive - Live Italiaturchia: le azzurre femminili in amichevole, vittoria emozionante con Nervini e Malual decisivi.

Volley, Eze: “Usati schemi inconsueti”. Malual: “Avere impatto è bellissimo”.

Volley A1/F: Malual ritrova Battistoni e schiaccerà per il Monviso Volley - Il colpo era nell’aria da tempo e oggi è arrivato l’annuncio: Adhuoljok John Majak Malual ricompone la diagonale con Ilaria Battistoni, passando da Firenze alla corte della Monviso Volley. Da torinoggi.it

Volley femminile, Davide Mazzanti: “Vittoria di carattere, saltati gli schemi nel tie-break” - L’Italia ha esordito con una bella vittoria nella Nations League 2023 di volley femminile. oasport.it scrive