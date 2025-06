volley b1 femmilie piraccini confermato

di più nelle proprie capacità, dimostrando che con determinazione e talento si possono conquistare traguardi straordinari. La conferma di Michele Piraccini alla guida della Lasersoft 2025-2026 rappresenta quindi non solo una scelta strategica, ma anche un messaggio di fiducia e continuità in un progetto ambizioso che promette ancora grandi emozioni.

È una conferma meritatissima, quella di Michele Piraccini al timone della Lasersoft versione 2025-2026. La squadra riccionese, da neopromossa, ha saputo costruirsi un percorso d’eccellenza in una B1 estremamente competitiva, ‘rischiando’ addirittura il doppio salto e l’approdo in A2. Il buon campionato del girone d’andata si è trasformato in un’incredibile cavalcata nel ritorno, quando a suon di vittorie il gruppo ha cominciato a credere sempre di più nei playoff. La postseason poi è effettivamente arrivata e la Lasersoft ha anche fatto una bella figura, battendo Bisceglie nei quarti di finale e perdendo solo con Marsala in semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net