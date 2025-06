Voli misteriosi dalla Cina all' Iran | ecco cosa c' è dietro

Nel cuore delle tensioni internazionali, tre aerei cargo cinesi sono stati avvistati sorvolare Teheran, destando sospetti e curiosità. Cosa trasportavano in un momento così delicato? Qual è il vero motivo dietro quei voli misteriosi dalla Cina all’Iran? Scopriamo insieme le possibili implicazioni di questa operazione segreta e cosa si cela dietro alla sigla C-232.

Sono stati avvistati tre aerei cargo cinesi in volo sopra Teheran. Cosa trasportavano? Che cosa ci facevano in quell'area con una guerra in corso? Ecco che cosa sappiamo.

