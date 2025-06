voci da gaza una serata di parole e musica al teatro raffaello per raccontare la catastrofe della striscia

Voci da Gaza è un evento imperdibile che unisce testimonianze, musica e solidarietà per raccontare la drammatica realtà della Striscia. Dalla giornalista Rula Jebreal alla pediatra di Medici senza frontiere, Tanja Haj-Hassan, fino al giovane regista Hamed Sbeata, ogni parola e melodia ci avvicina a una verità spesso ignorata. Mercoledì 25 giugno al Teatro Raffaello di Roma, questa serata invita tutti noi a non chiudere gli occhi di fronte alla tragedia palestinese.

Dalla giornalista Rula Jebreal alla pediatra di Medici senza frontiere, Tanja Haj-Hassan, fino al giovane regista Hamed Sbeata. Una serata di testimonianze, parole e musica dedicata alla catastrofe del popolo palestinese quella in programma mercoledì 25 giugno al Teatro Raffaello di Roma e organizzato dal Movimento giustizia e pace in Medio Oriente, con la partecipazione di Oxfam Italia. L’evento si chiama Voci da Gaza – Quando il mondo chiude gli occhi, chi racconta fa resistenza, e sarà condotto da Ilaria D’Amico e Stefano Reali, che accompagneranno il pubblico in un percorso di narrazione corale attraverso le voci di Gideon Levy, Tanja Haj-Hassan, Mark Perlmutter, Muhammad Shehada e Rula Jebreal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it