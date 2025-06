Vlahovic sta beffando la Juventus | dramma sul mercato

Dusan Vlahovic sta scuotendo le sorti della Juventus, creando un vero e proprio caso di mercato. Tra trattative misteriose e possibili sorprese, la situazione si fa sempre più intricata. La domanda che tutti si pongono è: questa beffa potrebbe cambiare le carte in tavola per i bianconeri? Mentre il mondo del calcio osserva attentamente, i dettagli di questa saga promettono di riservare ancora molte sorprese.

Quello di Dusan Vlahovic sembra destinato a divenire il vero caso dell’estate della Juventus: c’è una beffa in atto? La ricostruzione della situazione. La Juventus è negli Stati Uniti per il Mondiale per Club sotto la guida tecnica del confermatissimo Igor Tudor, ma tengono banco le questioni di calciomercato, che è bisogno risolvere quanto prima. Il nome attorno al quale si svolge la maggior parte del movimento è quello di Dusan Vlahovic, anche perché dalla sua eventuale cessione sarà possibile ricavare una cifra importante da investire e risparmiarne una altrettanto ingente per ciò che riguarda l’ingaggio. 🔗 Leggi su Tvplay.it