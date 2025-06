Vlahovic Milan la verità dietro all’interesse del Diavolo | l’attaccante della Juve sempre più lontano da Torino? Potrebbe ritrovare un altro ex bianconero con Allegri

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto: tra rumors di mercato e possibili ritorni, il suo nome continua a tenere banco. Il parallelo con un altro ex bianconero e l’interesse di grandi club come il Milan svelano una sfida affascinante e ricca di sorprese. Ma qual è la vera verità dietro all’interesse del Diavolo? Scopriamolo insieme, perché il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Vlahovic Milan, la verità dietro all'interesse del Diavolo per l'attaccante della Juve: tutte le dichiarazioni. Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato in esclusiva a per analizzare alcuni temi caldi del calciomercato Juve e in particolare il possibile futuro di Vlahovic che piace anche al Milan. PAROLE – « I contatti ci sono, ad Allegri piace molto tra l'altro le ultime danno che vorrebbe riportare al Milan anche Kean quindi ricostruire una possibile coppia d'attacco o meglio un tridente con Gimenez naturalmente però ricreare la coppia Vlahovic – Kean anche al Milan. L'interesse c'è indubbiamente ».

