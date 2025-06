Vlahovic Juventus oggi un primo incontro con il nuovo dg Comolli per fare il punto sul futuro | tutte le strade possibili

Oggi, Juventus e Vlahovic si incontrano con il nuovo direttore generale Comolli per discutere delle prospettive future del centravanti serbo. Dopo l’esordio al Mondiale per Club e la chiusura della trattativa con Al Ain, la società si concentra sul mercato, valutando tutte le strade possibili, anche quelle di una possibile cessione o rinnovo a condizioni diverse. È un momento cruciale che potrebbe ridefinire il destino dell’attaccante bianconero e la strategia della Juventus.

per il centravanti serbo. Archiviata la pratica Al Ain nell'esordio al Mondiale per Club, la dirigenza della Juventus è ora pronta a rituffarsi nelle situazioni legate al mercato e in particolare a quelle che potrebbero essere le uscite. Tra queste c'è Vlahovic, per il quale il rinnovo al ribasso non è mai stata un'opzione percorribile. Il serbo a partire da oggi potrebbe incontrare Comolli per fare il punto sul suo futuro: il prezzo per la cessione verrà fissato intorno ai 30 milioni di euro, scrive il Corriere dello Sport.

