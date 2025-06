Vittorio Feltri sospeso la clamorosa decisione | cosa succede

Il mondo dell’informazione si scuote ancora una volta: Vittorio Feltri, noto volto del giornalismo italiano, è stato sospeso per quattro mesi dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. La decisione, presa dal Consiglio di disciplina, nasce dalle dichiarazioni fatte durante il programma radiofonico La Zanzara su Radio24, il 28 novembre 2024. Ma cosa ha scatenato questa clamorosa sospensione? Scopriamolo insieme...

Il noto giornalista Vittorio Feltri, figura di spicco e spesso al centro di polemiche nel panorama mediatico italiano, è stato recentemente sospeso per quattro mesi dall' Ordine dei giornalisti della Lombardia. La sospensione è stata decisa dal Consiglio di disciplina in seguito a dichiarazioni rilasciate durante il programma radiofonico La Zanzara su Radio24, il 28 novembre 2024. Le parole di Feltri sulle proteste nel quartiere Corvetto di Milano dopo la tragica scomparsa di Ramy Elgaml.

“I musulmani sono una razza inferiore”: Vittorio Feltri sospeso per quattro mesi dall’Ordine dei giornalisti - Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, è stato sospeso per quattro mesi dal Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia per ... Riporta fanpage.it