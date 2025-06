Vittoria di Svezia e quella tradizione patriarcale che fece discutere al royal wedding

Quindici anni sono trascorsi da quel magico giorno in cui Vittoria di Svezia e Daniel Westling si sono uniti nel simbolo eterno dell’amore. Un matrimonio regale, seguito con attenzione da tutta Europa, che ha fatto discutere anche per alcune tradizioni patriarcali ancora presenti. Ricordando il loro special day, emerge come questa storia abbia sempre rappresentato un mix di modernità e radici profonde. Ecco come evoluta la loro storia nel tempo…

Quindici anni. Tanto è passato dal giorno in cui Vittoria di Svezia e Daniel Westling si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Stoccolma. Un matrimonio da favola, celebrato sotto lo sguardo di decine di teste coronate d’Europa e non solo. E che ha fatto parlare anche per un’usanza un po’ controversa. Vittoria e Daniel: 15 anni di matrimonio. Come ha ricordato Hello!, quando Vittoria e Daniel di Svezia si sposarono, il 19 giugno 2010, la sposa percorse la navata della cattedrale di San Nicola accompagnata da suo padre, re Carlo XVI Gustavo. La scelta fece parecchio discutere: secondo la tradizione svedese, infatti, sono gli sposi a percorrere la navata insieme, a dimostrare l’uguaglianza nella coppia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Vittoria di Svezia e quella tradizione patriarcale che fece discutere al royal wedding

In questa notizia si parla di: vittoria - svezia - tradizione - patriarcale

Christer Lindarw, chi è il couturier che veste la principessa Vittoria di Svezia e come drag queen imita la regina Silvia - Christer Lindarw, il talentuoso couturier svedese e fondatore degli After Dark, un celebre gruppo di drag queen, veste regolarmente la principessa Vittoria di Svezia e ha anche affascinato con l'arte dell'imitazione della regina Silvia.

Matrimonio, in Svezia la Chiesa luterana chiede di vietare ai padri di accompagnare le spose all'altare: «È pa; Basta spose con i padri all’altare, va bene in Svezia ma in Italia no; Basta papà che accompagnano le spose all’altare: “Simbolo del patriarcato”.

Basta spose con i padri all’altare, va bene in Svezia ma in Italia no - In Svezia si infiamma il dibattito su una tradizione abbracciata anche, ormai 14 anni fa, dalla principessa di Svezia, Vittoria, futura regina, il giorno delle sue ... Riporta msn.com

Matrimonio, in Svezia la Chiesa luterana chiede di vietare ai padri di accompagnare le spose all'altare: «È patriarcato» - Tradizionalmente nella chiesa svedese, che è luterana, gli sposi percorrono la navata insieme ... Scrive msn.com