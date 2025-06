Viterbo picchia l' ex moglie davanti alla figlia e chiude la porta del negozio | arrestato in flagranza

Un grave episodio scuote Viterbo: un cittadino comunitario è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver aggredito l'ex moglie davanti alla figlia nel suo negozio, chiudendo la porta per impedire eventuali interventi. Un gesto che evidenzia quanto sia ancora necessario sensibilizzare sulla violenza domestica e proteggere le vittime. La città si stringe intorno alle persone coinvolte, chiedendo tutela e giustizia.

