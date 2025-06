Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca set di importanti serie tv

Immergiti in un viaggio nel tempo tra i saloni e il giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze più affascinanti e storiche della Sicilia. Domenica 29 giugno alle 17:30, scopri i segreti di questa esclusiva dimora, che ha fatto da cornice a importanti set televisivi e custodisce oltre cinque secoli di storia. Un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile tra arte, natura e cultura. Non mancare!

