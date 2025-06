Vision | è plausibile che la Marvel stia pianificando finali multipli con diverse guest del MCU?

La Marvel sembra pronta a sorprenderci ancora una volta, esplorando finali multipli per la serie Vision e coinvolgendo guest star di grande rilievo. Con diverse versioni del finale in circolazione, la casa delle idee dimostra di essere più creativa che mai, lasciando intendere una strategia intrigante e innovativa. Ma quali sorprese ci riserva questa nuova era? Scopriamolo insieme, perché il futuro del MCU si prospetta più imprevedibile che mai.

Si dice che la Marvel Television stia valutando finali multipli per la sua serie TV Vision, e ora abbiamo dettagli su almeno due diverse versioni del finale, entrambe con importanti ritorni. Ultimamente ci sono state molte indiscrezioni su Vision, ma l’ultima voce che circola fa luce su come si concluderà la serie. È una nuova era per la Marvel Television, ora che Kevin Feige e soci sono tornati a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità , e sembra che lo studio si stia prendendo il suo tempo per capire come questa serie si inserisca nei piani più ampi dell’MCU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it