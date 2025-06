Virtus la festa in Comune | torta bianconera e un’unica dedica | Al nostro fratello Achi

Una celebrazione che unisce passione e orgoglio, un momento di festa e di riconoscimento per i successi della Virtus Bologna. Dopo l’emozionante giornata all’Arcoveggio, la delegazione virtussina ha portato l’epica della vittoria anche tra le istituzioni, in una tappa che testimonia quanto il cuore bianconero sia radicato nella comunità . Un risultato che va oltre i numeri, diventando simbolo di dedizione e sogno condiviso. La gloria continua a scrivere nuove pagine.

Bologna, 19 giugno 2025 – Per Achille. Dopo la festa all’Arcoveggio, il pullman, gli abbracci e il meritato saluto condiviso assieme alle migliaia di tifosi in giro per la cittĂ , una nutrita delegazione virtussina si è presentata questa mattina a Palazzo d’Accursio ricevuta dal sindaco Lepore, dall’assessora Li Calzi e dall’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, a celebrare la V nera campione d’Italia. Un titolo voluto, sudato, cercato a tutti i costi, negli ultimi giorni diventato un obbligo, anzi una promessa: quella di vincerlo e dedicarlo tutto ad Achille Polonara, che ieri ha avuto modo di stringerlo, coccolarselo, direttamente dalla sua camera di ospedale, dove ha cominciato le cure contro la leucemia mieloide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, la festa in Comune: torta bianconera e un’unica dedica: “Al nostro fratello Achi”

