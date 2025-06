Virtus delirio scudetto I campioni festeggiano sul pullman scoperto davanti a mille tifosi

L’atmosfera è esplosiva, i tifosi si radunano con entusiasmo per celebrare il trionfo della Virtus, campione del cuore. Tra cori, bandiere e sorrisi, l’attesa si trasforma in pura emozione, creando un mosaico di passione e orgoglio che unisce tutti. La festa si prepara a entrare nel vivo, e il pullman scoperto diventa il palcoscenico di questa straordinaria notte di vittoria. L’evento sta per diventare leggenda.

I cinquecento della (dolce) notte di martedì, raddoppiano. Casa Virtus, in via dell’Arcoveggio, dove si trova anche la palestra Porelli, è presa (pacificamente) d’assalto da un migliaio di tifosi. C’è anche il pullman bianconero, ma i tempi ristretti impongono alla società di non farlo partire. I motori sono accesi e il pullman diventa una sorta di palco a cielo aperto. L’appuntamento è alle 18,30, ma già mezzora prima il prato è pieno di tifosi. Gli applausi iniziali, prima della presentazione ufficiale, sono per Taylor, la prima ovazione è per Hackett. E massima attenzione per il ’Pirata’ Dusko Ivanovic, con l’immancabile cappellino calato sulla fronte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, delirio scudetto. I campioni festeggiano sul pullman scoperto davanti a mille tifosi

