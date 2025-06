Virtus casa dei campioni Brunamonti e lo scudetto | Shengelia un fenomeno Ma che bravi gli italiani

Virtus casa dei campioni, Brunamonti e Shengelia: un duo da sogno che incanta i tifosi italiani. Roberto Brunamonti, simbolo di una Virtus che ha scritto pagine indimenticabili, ora guida con passione la Nazionale femminile, portando il suo talento anche fuori dal parquet. La vittoria, ieri come oggi, è il risultato di dedizione e orgoglio nazionale. Brunamonti, ha visto la Virtus? "In diretta no, perché eravamo al palazzetto, per l’ultimo allenamento. Ma il risultato l’ho …

Roberto Brunamonti è a ’casa sua’. PerchĂ©, qualche anno fa, su un muro del PalaDozza, la targa ’Piazza Manfredi Azzarita’ venne sottratta e sostituita con una goliardica ’Piazza Roberto Brunamonti, capitano bianconero’. Oggi Roberto è un dirigente della Nazionale femminile che, appunto, è ospitata a casa sua, al PalaDozza. Brunamonti, ha visto la Virtus? "In diretta no, perchĂ© eravamo al palazzetto, per l’ultimo allenamento. Ma il risultato l’ho visto", Felice? "Di piĂą". Lei è stato dirigente anche della nazionale maschile. "Vero". E c’era anche Polonara. "Un ragazzo speciale. Siamo tutti con lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, casa dei campioni. Brunamonti e lo scudetto: "Shengelia un fenomeno. Ma che bravi gli italiani»

Con una Gara-4 da 21 punti e 11 rimbalzi, Mfiondu Kabengele allunga la serie: l'ultima semifinalista si deciderĂ a Gara-5 Tra le fila della Reyer Venezia spicca anche Munford con 15 punti e 6 assist, sua miglior prova stagionale: per la Virtus Segafredo Bolo

