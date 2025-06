Violenze sessuali e botte a persone disabili a Torino orrore in una comunità | arrestati Oss e psicoterapeuta

Un orrore scuote Torino: otto persone, tra cui un oss e uno psicoterapeuta, sono state arrestate per gravi violenze sessuali e maltrattamenti su persone disabili in una comunità del Pinerolese. Sei perquisizioni sono in corso mentre le indagini continuano a far luce su questa terribile vicenda, denunciata come uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni. La comunità chiede giustizia e tutela per le vittime.

Otto arresti e sei perquisizioni per maltrattamenti su disabili in una comunità del Pinerolese. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenze sessuali e botte a persone disabili a Torino, orrore in una comunità: arrestati Oss e psicoterapeuta

In questa notizia si parla di: disabili - comunità - violenze - sessuali

Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità: arrestati sette educatori e uno psicoterapeuta | Video - Una triste realtà emerge dall'indagine condotta in Piemonte: violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità.

Sogno un giorno in cui a giugno non farà così caldo da potermi godere comodamente un Pride anche io, per fare festa in mezzo a colori, libertà e rivendicazione di qualsiasi identità. Fino a quel giorno, resta salda la mia alleanza alla comunità LGBTQIA+ e al Vai su Facebook

Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità: arrestati sette oss e uno psicoterapeuta | Video; Maltrattamenti e abusi su disabili in una comunità del Pinerolese: otto arresti, anche per violenza sessuale; Disabili picchiati e umiliati in comunità, le violenze degli operatori riprese dalle telecamere nascoste.