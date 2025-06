Violenza sessuale sulla moglie latitante per 13 anni | preso

Una lunga attesa si è conclusa: dopo 13 anni di latitanza, un uomo ricercato per gravi reati tra cui violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia è stato arrestato in Albania. La sua fuga si era protratta fino a diventare un caso di stalking internazionale, evidenziando l’efficacia delle indagini transfrontaliere. La giustizia ha finalmente trionfato: la verità prevarrà sempre, anche oltre i confini.

Monteriggioni (Siena), 19 giugno 2025 – Ancora un caso di stalking. Arrestato in Albania un latitante sulla cui testa pendeva un ordine di carcerazione del tribunale di Siena per violenza sessuale nei confronti della ex moglie, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. A finire in manette un albanese ricercato in campo internazionale per reati commessi tra il 2005 e il 2010 a Monteriggioni, dove l’uomo risiedeva all’epoca. Doveva scontare una condanna a 6 anni, 8 mesi e 27 giorni di reclusione. Pena che in realtà non ha mai scontato perché si era reso irreperibile subito dopo la condanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sessuale sulla moglie, latitante per 13 anni: preso

