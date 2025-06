Violenza sessuale in carcere | assolto il detenuto denunciato da Jordan Tinti il trapper morto in cella

In un caso che ha scosso l’opinione pubblica, oggi si torna a parlare di giustizia e verità: il detenuto accusato di violenza sessuale nei confronti di Jordan Tinti, il trapper recentemente scomparso in cella, è stato assolto nel processo con rito abbreviato a Pavia. La decisione mette fine a un lungo percorso giudiziario, confermando l'importanza di mantenere sempre alta la presunzione di innocenza. Ma cosa significa questa sentenza per il futuro?

Pavia, 19 giugno 2025 – Era accusato di una violenza sessuale nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, ai danni di Jordan Tinti, 26 anni, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato morto il 12 marzo 2024 in una cella della casa circondariale pavese. L'imputato, un detenuto di 51 anni che si trova attualmente recluso a Cremona, è stato però assolto oggi durante il processo con rito abbreviato celebrato a Pavia. Un' assoluzione con formula dubitativa, in base al comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Jordan Jeffrey Baby ha subito violenze da Traffik? Accuse e dietrofront nel caso del trapper morto in carcere Per questa vicenda inizialmente la Procura di Pavia aveva chiesto l'archiviazione ma il giudice Luigi Riganti l'aveva respinta, accogliendo l'opposizione dell'avvocato Federico Edoardo Pisani, legale della famiglia di Jordan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale in carcere: assolto il detenuto denunciato da Jordan Tinti, il trapper morto in cella

