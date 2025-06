Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità | arrestati sette oss e uno psicoterapeuta | Video

Una scoperta scioccante scuote il mondo delle comunità di assistenza: sette OSS e uno psicoterapeuta sono stati arrestati per violenze e maltrattamenti su persone disabili. I video incriminati ritraggono scene agghiaccianti di abuso, tradendo il loro ruolo di protezione e supporto. Questa vicenda mette in discussione la fiducia riposta in chi dovrebbe prendersi cura dei più vulnerabili, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare e promuovere l’etica nel settore dell’assistenza.

Avrebbero dovuto proteggere, supportare, affiancare quelle persone fragili nella vita di tutti i giorni. I video registrati nella comunità dove lavoravano, invece, mostrano scene inequivocabili in cui fanno tutt’altro: spintoni agli ospiti, botte sul collo, urla aggressive e umiliazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità: arrestati sette oss e uno psicoterapeuta | Video

