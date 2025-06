Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità | arrestati sette educatori e uno psicoterapeuta | Video

Una triste realtà emerge dall'indagine condotta in Piemonte: violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità. Settimio gli educatori e uno psicoterapeuta sono stati arrestati durante un'operazione che ha scosso il settore, evidenziando l'importanza di tutelare i più vulnerabili. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e l'etica delle strutture di assistenza, un richiamo a una società più vigile e responsabile.

In provincia di Torino e Cuneo, questa mattina, i Carabinieri del N.A.S. di Torino collaborati nella fase esecutiva da personale del NAS di Alessandria e dai militari dei Comandi Provinciali di Torino e Cuneo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, al termine di una attivita?. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Violenza sessuale e maltrattamenti su persone disabili in comunità: arrestati sette educatori e uno psicoterapeuta | Video

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - maltrattamenti - persone

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

L'uomo è indagato per "maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e lesioni personali" nei riguardi della ex convivente. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino su disposizione della Procura della Rep Vai su Facebook

CIVITANOVA - Imputato al tribunale di Macerata un 24enne, accusato di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking alla convivente. Oggi è stato condannato a 3 anni.... Vai su X

Maltrattamenti e violenza sessuale su persone disabili: arrestati sette ossa e uno psicoterapeuta | Video; Maltrattamenti su disabili e violenza sessuale, otto arresti in Piemonte; VIDEO. Arresti per maltrattamenti e violenza sessuale. Coinvolta una struttura nel pinerolese.

Maltrattamenti su disabili e violenza sessuale, otto arresti in Piemonte - L’indagine dei carabinieri del Nas su una cooperativa che gestisce molte strutture in Piemonte e Lombardia ... Riporta torino.repubblica.it

Assolti padre e figlia accusati di maltrattamenti - I giudici hanno accolto le tesi difensive, depennati i reati contro la madre. Secondo msn.com