Violenza sessuale aggravata e pornografia minorile arrestato un uomo | dovrà scontare sei anni di reclusione

Una vicenda che sconvolge la comunità: un uomo di 34 anni napoletano è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Dopo aver catturato il sospetto, le forze dell’ordine hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso giugno. Questa notizia riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e sulla lotta contro la criminalità informatica. La giustizia farà il suo corso, ma quanto ancora dobbiamo fare per proteggere le vittime?

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 11 giugno.

