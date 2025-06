Violenza sessuale a una 15enne sul treno la ragazzina molestata e trascinata verso il bagno | il 34enne sotto processo è sparito

Un grave episodio scuote Seveso: una quindicenne vittima di violenza sessuale sul treno, trascinata nel bagno e molestata da un 34enne che ora è irreperibile. L'uomo, originario del Mali, avrebbe potuto patteggiare due anni con la pena sospesa, ma la sua fuga ha complicato il procedimento. La giustizia ora attende di fare chiarezza, mentre la comunità chiede giustizia e tutela per i più giovani.

Seveso (Monza Brianza), 19 Giugno 2025 - Poteva patteggiare due anni con la pena sospesa per violenza sessuale aggravata, ma per ottenerla doveva partecipare ad un percorso di recupero. Invece risulta irreperibile. Per un 34enne originario del Mali e residente a Cesano Maderno, accusato di avere palpeggiato una quindicenne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno, il giudice ha ora rinviato l'udienza a dicembre quando per l'imputato si prospetta un altro patteggiamento, oppure un processo con il rito abbreviato, ma con il carcere. La sua irreperibilità aveva già causato la sospensione del procedimento, arrivato al vaglio della giustizia a oltre due anni dai fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale a una 15enne sul treno, la ragazzina molestata e trascinata verso il bagno: il 34enne sotto processo è sparito

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - treno - 34enne

