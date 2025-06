Violenza in corsia la Commissione Sessantasei casi in cinque mesi | Dati in calo le misure funzionano

Violenza in corsia: un fenomeno che preoccupa, ma che sembra iniziare a cambiare rotta. In soli cinque mesi, 66 episodi di aggressione ai sanitari, un calo significativo rispetto ai 218 casi registrati nel 2024, grazie alle misure messe in campo da Ausl e Sant’Anna. Qualunque sia il trend, restano...

In cinque mesi gli episodi di aggressione ai danni di sanitari sono stati 66. Praticamente uno ogni due giorni. Un dato inquietante, ma che comunque (almeno in prospettiva) pare essere in netta flessione rispetto al 2024, quando i casi di violenza in corsia furono ben 218. Un cambio di rotta che sarebbe legato anche alle importanti azioni messe in campo dai vertici di Ausl e Sant’Anna per contrastare il fenomeno. Quale che sia il trend, restano numeri che fanno riflettere quelli illustrati ieri pomeriggio in municipio, durante la riunione della Quarta Commissione consiliare presieduta dal forzista Francesco Levato (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza in corsia, la Commissione. Sessantasei casi in cinque mesi: "Dati in calo, le misure funzionano"

