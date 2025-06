Violenza a Rozzano ora l’esercito

Rozzano si trova di fronte a un'emergenza senza precedenti, con episodi di violenza che minacciano la sicurezza dei cittadini. La situazione è così grave da aver spinto il deputato De Corato a chiedere l'intervento dell’esercito, un passo drastico ma necessario per arginare l’escalation criminale. La città chiede aiuto e soluzioni concrete: ora più che mai, bisogna agire per ripristinare la pace e la serenità .

"Situazione insostenibile" e la cittĂ di Rozzano finisce ancora su banchi del Parlamento. "Nelle ultime settimane - sono le parole del deputato De Corato che ha presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi - a Rozzano si sono verificati troppi episodi di violenza. Per questo motivo occorre l'intervento dell'esercito sul territorio di Rozzano per fermare l'escalation criminale se non bastano polizia e carabinieri".