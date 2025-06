Violenza a casa Bossi Madre maltrattata Condannato il figlio

Una vicenda dolorosa scuote l’immagine della famiglia Bossi: Riccardo, figlio di Umberto Bossi, è stato condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre, con il processo che riaccende il dibattito sulla violenza familiare anche tra figure pubbliche. La sentenza, emessa ieri dal Tribunale di Varese, mette in luce tensioni profonde e la complessità dei rapporti familiari, mentre l’avvocato già annuncia ricorso in Appello.

Condannato ieri in primo grado dal Tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto. I fatti al centro del processo risalgono al 2016 e l’avvocato Federico Magnante, difensore di Riccardo Bossi, dopo la lettura della sentenza ha già annunciato ricorso in Appello. La madre ha denunciato il primogenito per maltrattamenti e minacce, salvo poi rimettere la querela e assicurare al giudice che i rapporti con il figlio erano tornati sereni, ogni frattura familiare ricomposta. La querela rimessa ha automaticamente fatto cadere l’accusa di minacce, lasciando però aperta quella per maltrattamenti, per cui si procede d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza a casa Bossi. Madre maltrattata. Condannato il figlio

Le richieste di denaro, gli scatti d’ira, gli insulti: Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre - Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato a 16 mesi per maltrattamenti sulla madre, un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sui limiti del rispetto familiare.

È stato condannato oggi a 16 mesi di reclusione Riccardo Bossi, primogenito di Umberto, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della madre Gigliola Guidali. Ma non è il primo guaio giudiziario del figlio del Senatùr, che conta svariate condanne

Figlio di Umberto Bossi condannato per maltrattamenti alla madre.

