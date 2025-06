Violenta aggressione alla compagna incinta | arrestato trentenne ad Arezzo per lesioni gravissime e maltrattamenti

Una scena di violenza sconvolgente scuote Arezzo: un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver brutalmente aggredito la sua compagna incinta, una donna di 29 anni. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La gravità del gesto ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione nella comunità. È fondamentale che situazioni come questa vengano affrontate con fermezza, proteggendo chi è più vulnerabile e rafforzando i meccanismi di tutela.

Arezzo – Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un trentenne italiano, accusato di aver aggredito brutalmente la propria compagna, una donna di 29 anni incinta da pochi mesi. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, all'interno di un locale del centro cittadino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante una lite, l'uomo ha cercato di baciare la donna mordendole violentemente la lingua e causandone l'avulsione parziale.

