Violenta aggressione a Casal Bernocchi | 57enne accoltellato è gravissimo

Una tranquilla serata a Casal Bernocchi si è trasformata in tragedia: un uomo di 57 anni è stato brutalmente accoltellato durante una violenta lite, emergenza che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L'episodio, avvenuto vicino alla stazione metropolitana di Roma, desta grande preoccupazione. La città si interroga sulle cause di questa escalation di violenza e sulla sicurezza delle periferie, mentre gli sforzi delle forze dell’ordine sono concentrati a fare luce sull’accaduto.

Coltellate al culmine di una lite, uomo trasportato in eliambulanza. Un uomo di 57 anni è stato gravemente ferito durante una lite ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20:45, nei pressi della stazione metropolitana di Casal Bernocchi, alla periferia di Roma. Attualmente il ferito si trova ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale San Camillo di Roma. La prognosi è riservata, e non è ancora chiaro se l'uomo sia fuori pericolo. Le coltellate, ricevute all' addome, hanno provocato gravi lesioni interne, richiedendo un intervento medico immediato.