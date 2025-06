Violazione DMA Apple e Meta non dovranno pagare subito la multa Si sceglie la via del dialogo

In un clima di crescente tensione tra le grandi tech aziende e l’UE, Apple e Meta evitano per ora multe salate grazie a un approccio dialogante. La strategia adottata punta a risolvere le controversie senza sanzioni immediate, aprendo la strada a una linea più morbida e collaborativa. Un portavoce europeo ha confermato questa scelta, segnando un cambiamento significativo nel rapporto tra regulator e giganti del digitale. Scopriamo insieme cosa implica questa svolta.

Non scatteranno le multe e nemmeno le sanzioni ripetute previste dal DMA, si va verso una linea più morbida. Lo avrebbe detto un portavoce dell’UE ad organi di stampa europei.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Violazione DMA, Apple e Meta non dovranno pagare subito la multa. Si sceglie la via del dialogo

In questa notizia si parla di: violazione - apple - meta - dovranno

Violazione DMA, Apple e Meta non dovranno pagare subito la multa. Si sceglie la via del dialogo; BigTech, Apple e Meta sanzionate dalla Commissione Ue per violazione del DMA; Ue, maxi multa da 700 milioni ad Apple e Meta per violazione delle regole sul digitale.

Apple e Meta hanno violato il DMA: arrivano le multe, ma potrebbe essere solo l’inizio - In questo caso, infatti, l’indagine condotta dall’Unione Europea (che si dovrebbe concludere la prossima settimana ... Si legge su gizchina.it

Apple e Meta in violazione del Digital Markets Act: la Commissione Europea le multa per 700 milioni di euro - La multa inflitta ad Apple tiene conto sia della gravità sia della durata della violazione ... Secondo hwupgrade.it