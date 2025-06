Villarreal vicino a Rafa Marín | trattativa in fase avanzata

Il Villarreal si avvicina con decisione a Rafa Marín, con trattative ormai in fase avanzata. L’interesse del club spagnolo si fa sempre più concreto, puntando a rinforzare la difesa e consolidare il proprio progetto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli sviluppi sono promettenti e l’accordo potrebbe concretizzarsi a breve, aggiungendo un tassello importante alla squadra. Rimaniamo aggiornati per scoprire se questa trattativa si trasformerà in un colpo di mercato vincente.

Il Villarreal non dimentica Rafa Marín - Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa Marín, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa.

Rafa Marín verso il Villarreal! Dopo un impiego limitato al Napoli, il giovane difensore spagnolo classe 2002 è vicino al prestito al Villarreal: i gialli sono pronti a offrirgli minuti e continuità, ideale per crescere ulteriormente. Il Napoli incasserebbe circa 1 € Vai su Facebook

