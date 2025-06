Villaricca celebra Sergio Bruni due giorni di musica arte e memoria

Villaricca celebra Sergio Bruni in un evento di due giorni all'insegna di musica, arte e memoria. Un tributo sentito che riporta alla luce la voce indimenticabile di Napoli, tra atmosfere suggestive e momenti di grande emozione. Un'occasione unica per riscoprire il patrimonio culturale e musicale di questa terra, mantenendo vivo il patrimonio artistico di un’icona che ha fatto della sua musica un simbolo di identità napoletana. Questi giorni sono un dono per le nuove generazioni e i fan di sempre.

NAPOLI – C’è un luogo dove la voce di Napoli continua a vivere, tra le pietre antiche di un cortile e le note che si levano leggere da un anfiteatro immerso nel verde: è Villaricca, terra natale di Sergio Bruni, che torna a intonare il suo canto più alto grazie a una rassegna densa di passione, cultura e memoria. Non a caso fu Eduardo De Filippo a chiamarlo “’a voce ‘e Napule”, suggellando con parole immortali l’essenza di un artista che fu molto più di un interprete: un custode dell’identità partenopea. La rassegna, voluta e organizzata con passione dall’associazione teatrale Madrearte, si articolerà in due serate – il 20 e il 21 giugno ore 20. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Villaricca celebra Sergio Bruni, due giorni di musica, arte e memoria

