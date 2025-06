Villa Sofia al via la ristrutturazione della Medicina Nucleare | nuove tecnologie per diagnosi precoci

Villa Sofia dà il via a una nuova era nella medicina nucleare, con l’introduzione di tecnologie all’avanguardia per diagnosi sempre più tempestive ed efficaci. Questo ambizioso progetto si inserisce nel percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale, garantendo ai pazienti servizi d’avanguardia e un’assistenza più accurata. Un passo importante verso la cura del futuro, che rivoluzionerà il modo di diagnosticare e trattare le malattie.

Continua l'attività di potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale intrapresa dalla direzione generale dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, che ha disposto l'avvio di un intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali dell'unità operativa complessa di.

