Villa Silvia Carducci torna a farsi teatro per i Notturnali le suggestive visite guidate a lume di candela

un’atmosfera magica e avvolgente, illuminata solo dalla tenue luce delle candele. Un’occasione unica per riscoprire le meraviglie di questo splendido gioiello storico, lasciandosi trasportare dai racconti e dai suoni che riempiranno le sue stanze, tra passato e presente. Preparati a vivere una serata indimenticabile che unisce cultura, tradizione e magia sotto le stelle.

Sabato 21 giugno si torna a Villa Silvia-Carducci, dimora settecentesca sui colli cesenati, salotto della cultura cittadina fra Ottocento e Novecento, con il tradizionale appuntamento dei Notturnali. Villa Silvia ospiterà un’esperienza esclusiva, in cui storia, cultura e musica si intrecciano in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Villa Silvia Carducci torna a farsi teatro per i "Notturnali", le suggestive visite guidate a lume di candela

In questa notizia si parla di: villa - silvia - carducci - torna

Il parco di Villa Silvia Carducci si fa teatro per la fiaba del brutto anatroccolo - Il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un magico teatro per la fiaba del brutto anatroccolo.

Torna la bellissima iniziativa dei Notturnali a Villa Silvia Sabato 21 giugno. Una visita alla Villa tutta speciale, illuminata da sole candele e una guida d'eccezione! Tutti i dettagli li trovate nel post Vai su Facebook

Villa Silvia Carducci torna a farsi teatro per i Notturnali, le suggestive visite guidate a lume di candela; Notturnali a Villa Silvia Carducci; Villa Silvia Carducci, torna alla luce un volume autografato di poesie di Giosuè Carducci.

’Le mille e una nota’ a Villa Silvia Carducci con Roberto Fabbri - Oggi alle 16 a Villa Silvia Carducci il regista teatrale Roberto Fabbri torna a vestire i panni del Cantastorie in ’Le mille e una nota’: un viaggio a spasso per il parco raccontando ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cesena. Un gioco teatrale in notturna a Villa Silvia - Sabato 21 giugno visita a lume di candela a cura di Percorsi del Savio, nella storica dimora sui colli cesenati, luogo del cuore di Carducci ... Come scrive corrierecesenate.it