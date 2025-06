Villa Pamphilj dalla scoperta dei cadaveri al fermo del responsabile | cosa sappiamo

Una tragica scoperta scuote Villa Pamphili: il 7 giugno, vicino Roma, vengono ritrovati i corpi di una donna e della sua neonata. A distanza di giorni, l’arresto in Grecia di un uomo che rivela un collegamento sconvolgente tra le vittime e il presunto responsabile, Francis Kaufmann. Ma cosa emerge finora? E quali sono gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ha sconvolto l’intera comunità ? Ecco tutto quello che sappiamo.

Il 7 giugno sono state trovate morte a Roma una donna intorno ai 30 anni e la figlia neonata di 6-8 mesi. Il 13 giugno, a quasi una settimana dal ritrovamento dei corpi, è stato fermato in Grecia un uomo, cittadino americano, che ha detto agli investigatori che la bambina era “sua figlia”. Contrariamente a quanto aveva dichiarato inizialmente, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford, come accertato dalla Procura di Roma in collaborazione con l'Fbi. Ancora ignote le cause precise del decesso della madre, mentre la piccola sarebbe stata strangolata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it