Villa Pamphili una donna russa | La ragazza morta è mia figlia Anastasia era andata a Malta per studiare l’inglese

Villa Pamphili, un luogo di pace e bellezza, è diventato il teatro di una drammatica vicenda che ha scosso l’anima di molti. Una donna russa, madre di Anastasia, giovane studentessa italiana scomparsa a Malta, si è rivolta a Chi l’ha visto? per trovare risposte. La sua ultima comunicazione risale al 27 maggio, in una videochiamata con Roma, mentre la speranza di ritrovarla non si spegne, alimentando il desiderio di scoprire cosa sia realmente accaduto.

Tramite una spettatrice, è entrata in contatto con la redazione di Chi l’ha visto?. L’ultima volta che ha avuto contatti con la figlia è stato il 27 maggio: una videochiamata da Roma, in cui c’era anche Francis Kauffman. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Villa Pamphili, una donna russa: «La ragazza morta è mia figlia Anastasia, era andata a Malta per studiare l’inglese»

In questa notizia si parla di: figlia - villa - pamphili - donna

Duplice mistero a Villa Pamphili: la bimba strangolata, madre e figlia vivevano nel parco - Un mistero avvolge Villa Pamphili, dove un inquietante duplice omicidio scuote Roma e porta alla luce una realtà nascosta tra le mura del parco.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Aveva un anno la bambina trovata senza vita il 7 giugno, a poca distanza dal corpo della mamma. L’uomo accusato di averla uccisa fermato in Grecia ha detto di essere il padre. La donna non ancora identificata. Qualcuno Vai su Facebook

Villa Pamphili, potrebbe essere un'ucraina in fuga dalla guerra la donna trovata morta con la figlia Vai su X

Villa Pamphili, Anastasia e la piccola Andromeda: l'ultima chiamata alla madre e la mail sui problemi con il compagno - Sarebbe di nazionalità russa e si dovrebbe chiamare Anastasia la donna di circa 30 anni, trovata morta il 7 giugno scorso, a poca distanza dal corpo della figlia di pochi mesi, ... Lo riporta ilmessaggero.it

“Mia figlia Anastasia è la ragazza trovata morta a Villa Pamphili” - ” dopo aver riconosciuto il tatuaggio della figlia e chiede informazioni sull’uomo con cui aveva problemi ... Riporta rainews.it