Villa Pamphili si indaga su possibile parto ‘clandestino’ a Malta

Nel cuore di Villa Pamphili si svela un mistero inquietante: un possibile parto clandestino a Malta potrebbe spiegare il tragico caso della bambina uccisa, trovata vicino alla madre ormai deceduta. Le indagini si infittiscono, con testimoni che ricordano una coppia sospetta e dal passato oscuro. L’isola di Malta potrebbe offrire risposte cruciali, aprendo uno squarcio su un enigma che scuote Roma e oltre. La verità sta emergendo, e il suo esito potrebbe cambiare tutto.

Il giallo della bimba uccisa a Villa Pamphili a Roma, a poca distanza dal cadavere della madre. Dall’isola di Malta potrebbero arrivare i riscontri sull’identità delle due vittime. “Ricordo bene quella coppia, erano molto taciturni. Lui portava sempre un cappello da baseball con la visiera. Andava spesso nel mini market qui vicino a fare la spesa e qualche volta l’ho visto uscire dalla farmacia all’angolo della strada. Tutte le volte che l’ho incontrato aveva con sé una valigetta, di quelle che si usano per portare i computer portatili. Accennava un saluto con la testa e faceva un mezzo sorriso ma non ci ho mai parlato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, si indaga su possibile parto ‘clandestino’ a Malta

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - malta - indaga

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Kaufmann usava il passaporto a nome di Rexal Ford, ha vissuto a Malta con la donna da dicembre 2023, dice a “Chi l’ha visto?” il proprietario della casa. La bambina è nata a giugno 2024. Il parto forse clandestino, lui non Vai su Facebook

Villa Pamphili, la vicina di casa di Kaufmann a Malta: Girava con valigetta pc portatile -; Villa Pamphili, si indaga su parto clandestino a Malta; Le indagini su giallo di villa Pamphili tracciano il profilo di Francis Kaufmann.

Villa Pamphili, si indaga su parto "clandestino" a Malta - Una vita di bugie sotto falso nome, e un passato di violenze, arresti e carcere negli Stati Uniti. Secondo msn.com

Villa Pamphili, la vicina di casa di Kaufmann a Malta: “Girava con valigetta pc portatile” - C’è l’isola di Malta al centro dell’inchiesta sull’omicidio della bambina ritrovata morta nel parco di Villa Pamphili a Roma e la contemporanea morte della madre, anch’essa rinvenuta priva di vita. Segnala msn.com