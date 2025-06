Villa Pamphili Rexal Ford ha ricevuto dal Ministero della Cultura quasi un milione di euro per fare un film

Un nuovo scandalo scuote il mondo della cultura: Villa Pamphili Rexal Ford, alias un uomo con una falsa identità, ha ottenuto quasi un milione di euro in fondi pubblici dal Ministero della Cultura per realizzare un film su Roma. Ma cosa si nasconde dietro questa operazione? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che mette in discussione trasparenza e integrità nel settore culturale. Continua a leggere.

L'uomo di Villa Pamphili avrebbe ottenuto quasi un milione di fondi pubblici dopo aver inviato un progetto su Roma con il nome di Rexal Ford, la sua falsa identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - rexal - ford

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

La donna trovata morta a Villa Pamphili “è mia figlia Anastasia: era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford.” Una madre, dalla... Vai su Facebook

Morte a Villa Pamphili: Kaufmann usava il passaporto a nome di Rexal Ford, ha vissuto a Malta con la donna da dicembre 2023, dice a “Chi l’ha visto?” il proprietario della casa. La bambina nata a giugno 2024. Lui non l'avrebbe riconosciuta. #chilhavisto?htt Vai su X

Villa Pamphili, «Rexal Ford» e il film da 3 milioni. Parla il produttore: «Venne a trovarci con la bimba, siamo sotto choc»; Villa Pamphili, chi era Stella Ford? Il mistero dei viaggi in Russia e Malta. L'amico della donna morta a Vill; Villa Pamphili, ?Francis Kaufmann (in arte Rexal Ford) nel 2020 ha ottenuto oltre 800mila euro di tax credit p.

Villa Pamphili, Rexal Ford ha ricevuto dal Ministero della Cultura quasi un milione di euro per fare un film - L'uomo di Villa Pamphili avrebbe ottenuto quasi un milione di fondi pubblici dopo aver inviato un progetto su Roma con il nome di Rexal Ford, la sua falsa ... Scrive fanpage.it

Villa Pamphili, Francis Kaufmann (in "arte" Rexal Ford) nel 2020 ha ottenuto oltre 800mila euro di tax credit per il suo film - Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha ottenuto dal ministero della Cultura italiano oltre 800mila euro di tax credit per un film da lui diretto. Secondo msn.com