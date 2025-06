Villa Pamphili quasi 1 mln fondi tax credit per film Kaufmann mai prodotto | Ministero avvia verifiche

Villa Pamphili, teatro di tragici fatti, ora si intreccia con un caso di ingenti fondi pubblici destinati a un film mai realizzato. Francis Kaufmann, alias ‘Rexal Ford’, coinvolto nelle vicende di cronaca nera, ha ricevuto quasi un milione di euro di tax credit per un progetto cinematografico ambientato a Roma che non è mai stato prodotto. Il Ministero avvia verifiche su questa vicenda complessa e densa di implicazioni.

Francis Kaufmann, alias ‘Rexal Ford’, l’uomo arrestato in Grecia in merito alle morti della donna e la bimba trovate morte a Villa Pamphili a Roma, ha ottenuto quasi un milione di euro di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma, mai prodotto. Lo riporta Open. Secondo quanto scrive la testata on line, il finto regista cinematografico è tra i beneficiari di un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione del film dal titolo ‘Stelle della notte’. La data del decreto del direttore generale cinema e audiovisivo è del 27 novembre 2020, quando il Ministero dei beni culturali era guidato da Dario Franceschini nel governo Conte bis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, quasi 1 mln fondi tax credit per film Kaufmann mai prodotto: Ministero avvia verifiche

