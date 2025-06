Villa Pamphili, un angolo di tranquillità nel cuore di Roma, cela ancora molte domande senza risposta. Perché Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, non è mai stato fermato dalla polizia italiana nonostante le occasioni e le circostanze favorevoli? La sua vicenda solleva interrogativi su una possibile reticenza o anomalie nelle procedure di intervento. A queste domande dovrà rispondere un’inchiesta interna disposta da Vittorio Pisani, che dovrà fare chiarezza in una storia di mistero e omertà.

Sette sono i possibili nomi: le autorità russe stanno lavorando per identificarla con sicurezza.