Villa Pamphili l' amico di Francis Kaufmann rivela l' accordo con la famiglia | Pagavano per tenerlo lontano

Un amico di Francis Kaufmann rivela il retroscena sconvolgente: la famiglia pagava per tenere lontano l’uomo coinvolto nel caso Villa Pamphili. Un intreccio di segreti e accordi nascosti che gettano nuova luce su questa controversa vicenda. Ma cosa si cela davvero dietro le mura di quella villa? Scopriamolo insieme.

Un amico di Francis Kaufmann ha raccontato alcuni dettagli sul rapporto dell'uomo arrestato per il caso villa Pamphili con la sua famiglia.

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - amico - francis

Francis Kaufmann, sospettato dell'omicidio della bambina e della madre a Villa Pamphili, riceveva fino a 6mila dollari al mese dai genitori per tenerlo lontano da casa.

