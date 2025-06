Villa Pamphili la donna trovata morta si chiama Anastasia Trofimova è russa ed aveva 28 anni il nome della bimba è Andromeda

Nella tranquilla cornice di Villa Pamphili, una giovane donna di 28 anni, Anastasia Trofimova, è stata trovata senza vita. Originaria della Russia e attualmente a Malta per perfezionare il suo inglese, Anastasia lascia un vuoto profondo, soprattutto per sua figlia Andromeda, di soli 232 giorni. La madre ha contattato “Chi l’ha visto?” per chiarire l’identità e condividere il suo dolore. La vicenda solleva interrogativi che richiedono risposte: cosa è davvero accaduto quella notte?

La mamma ha contattato Chi l'ha visto?, non solo per fornire l'identità della giovane, che si è scoperto poi essere sua figlia, ma anche per aggiungere che Anastasia si trovava a Malta per studiare l'inglese La donna trovata morta a Villa Pamphili era russa, si chiama Anastasia Trofimova ed a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, la donna trovata morta si chiama Anastasia Trofimova, è russa ed aveva 28 anni, il nome della bimba è Andromeda

In questa notizia si parla di: anastasia - villa - pamphili - donna

Villa Pamphili, donna dalla Russia a ?Chi l?ha visto??: «È mia figlia Anastasia la sconosciuta trovata morta» - Un mistero avvolge Villa Pamphili a Roma, dove la sconosciuta Anastasia, una giovane donna arrivata dalla Russia, è stata trovata senza vita.

La donna trovata morta a Villa Pamphili era russa e si chiamava Anastasia Trofimova Vai su X

La donna trovata morta a Villa Pamphili “è mia figlia Anastasia: era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford.” Una madre, dalla Russia, ha contattato “Chi l’ha visto?” e ha riconosciuto il profilo biondo della donna trovata senza vita, il 7 Vai su Facebook

Il giallo di Villa Pamphili, la donna è russa e si chiamava Anastasia; La donna trovata morta a Villa Pamphili era russa e si chiamava Anastasia Trofimova; «È mia figlia la sconosciuta morta a Villa Pamphili»: una donna in Russia dice di essere sua madre. La procura conferma, «si chiama Anastasia Trofimova».

Il giallo di Villa Pamphili, la donna è russa e si chiamava Anastasia - Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia la donna trovata morta in Villa Pamphili il 7 giugno scorso a distanza di circa 200 metri dal corpo della figlia di appena sei mesi. Si legge su ansa.it

Villa Pamphili, identificata la donna: si tratta di Anastasia Trofimova - Identificata la donna uccisa il cui corpo è stato ritrovato a Villa Pamphili. Secondo lettera43.it