Villa Pamphili la donna trovata morta è russa e si chiamava Anastasia Trofimova

Una tragedia scuote Villa Pamphili: la scoperta del corpo senza vita di Anastasia Trofimova, una donna di origini russe, ha suscitato sgomento tra la comunità. La Procura di Roma ha confermato l’identità grazie alla preziosa collaborazione dell’FBI e delle autorità maltesi. Un'indagine complessa che mira a fare luce sulle circostanze di questa scomparsa. Restate con noi per aggiornamenti su un caso che tiene tutti col fiato sospeso.

Lo comunica la Procura di Roma in una nota, spiegando che all'identificazione si è arrivati grazie alla collaborazione dell'Fbi e delle autorità maltesi.

La donna trovata morta a Villa Pamphili "è mia figlia Anastasia: era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford." Una madre, dalla Russia, ha contattato "Chi l'ha visto?" e ha riconosciuto il profilo biondo della donna trovata senza vita, il 7

Villa Pamphili, potrebbe essere un'ucraina in fuga dalla guerra la donna trovata morta con la figlia

