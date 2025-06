Villa Pamphili la donna trovata morta è russa e si chiama Anastasia

Un mistero avvolge Villa Pamphili: Anastasia, la donna russa trovata senza vita, è al centro di un’intricata indagine. Gli inquirenti italiani, nel loro blitz a Malta, hanno fatto importanti passi avanti e, grazie anche all’operazione in Grecia, hanno fermato Francis Kaufmann. Un caso che tiene col fiato sospeso, tra luci e ombre, mentre si cercano risposte definitive su questa tragica vicenda.

È quanto avrebbero accertato gli inquirenti italiani nello loro trasferta a Malta nel procedimento coordinato dalla Procura di Roma e che ha portato al fermo, eseguito in Grecia, di Francis Kaufmann. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiama Anastasia

