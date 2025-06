Villa Pamphili la donna morta è russa e si chiamava Anastasia Era a Malta per studiare inglese Riconosciuta dalla mamma

Una tragica scoperta scuote Villa Pamphili: il corpo di Anastasia, una donna russa di 30 anni, è stato rinvenuto il 7 giugno, a pochi metri dalla figlia di sei mesi. La sua vita, dedicata allo studio dell'inglese a Malta e riconosciuta dalla madre, si è spezzata in circostanze ancora da chiarire. Gli inquirenti italiani, con l'aiuto delle autorità maltese e greche, continuano a indagare sulle cause di questa scomparsa improvvisa, alimentando un velo di mistero che coinvolge molte domande senza risposte.

Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia la donna trovata morta in Villa Pamphili il 7 giugno scorso a distanza di circa 200 metri dal corpo della figlia di appena sei mesi. E' quanto avrebbero accertato gli inquirenti italiani nello loro trasferta a Malta nel procedimento coordinato dalla Procura di Roma e che ha portato al fermo, eseguito in Grecia, di Francis Kaufmann.

